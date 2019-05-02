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5 bin öğrenciden 3 milyon toplu iğne ve pul ile Van Gogh tablosu

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de bir araya gelen 15 okuldan 5 bin öğrenci, 63 metrekarelik alanda 3 milyon toplu iğne ve pulla, ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini oluşturdu. Hollanda Büyükelçiliği de çalışmanın...

5 bin öğrenciden 3 milyon toplu iğne ve pul ile Van Gogh tablosu

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de bir araya gelen 15 okuldan 5 bin öğrenci, 63 metrekarelik alanda 3 milyon toplu iğne ve pulla, ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini oluşturdu. Hollanda Büyükelçiliği de çalışmanın Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için müracaatta bulundu.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki 15 okuldan öğrenciler, eylül ayından bu yana 'Kültürel Mirasa Rekor Yolculuğu' Projesi için Görsel Sanatlar Atölyeleri'nde yaptıkları çalışmanın sonuna geldi. Proje kapsamında öğrenciler 63 metrekare alan için 3 milyon toplu iğne ve pulu bir araya getirerek ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini tamamladı. Çalışmanın ortaya çıkmasının ardından farklı okullardan toplanan resmin parçaları Akdeniz ilçesinde şair Ümit Yaşar Oğuzcan’ın adını taşıyan parka monte edildi. 
'SANATIN BÜTÜNLEŞTİRİCİ DİLİNDEN FAYDALANDIK'
Projenin koordinatörü ve Kazanlı Belediyesi Ortaokulu Müdürü ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Aksay, kendileri için çok önemli olan bir projeyi tamamlanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Eylül ayında 15 okul ile birlikte, 'Kültürel Mirasa Rekor Yolculuğu' adı altında bir proje ile yola çıkmış bulunmaktayız. Amacımız, farklı bölge, ülke ve etnik kimliklerden gelen çocukları bir araya getirerek, sanatın bütünleştirici etkisinden faydalanmalarını sağlamaktı. Bu projede çocuklarla ile birlikte bugüne kadar yapılmamış bir teknik olan pul sanatı tekniği ile ünlü ressam Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini resmettik. Bu teknikte her pula bir toplu iğne geçirilerek resim yapılıyor. Resmin ortaya çıkarılışında da 5 bin öğrencimiz görev almıştır. Yaptığımız ölçümlerde 3 milyon toplu iğne ve pul kullandığımızı düşünüyoruz. Boyut olarak da 63 metrekarelik bir alanı iğne ile kuyu kazar gibi resmini yapmış bulunmaktayız" dedi.
Aksay, projenin uluslararası anlamda da değer bulduğunu ifade ederek, "Biz bu yola çıktığımızda resmin Hollanda'da olduğunu zannediyorduk ama resim ABD’deki bir sergi salonunda, patent hakkı ise İtalya'daymış. 3 farklı ülke ile kontak kurmak durumunda kaldık. Aslında yarattığımız eser, 4 farklı ülkede değer bulmuştur. Bu anlamda kültürel mirasa rekor yolculuğu yaptığımızı düşünüyorum. Bu projeyi tamamlamamızda bizlere destek olan tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Bu mutluluğumuz, Hollanda Büyükelçiliği’nin çalışmanın Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için müracaat etmesi ile daha da pekişti" diye konuştu.

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