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5 bin çocuk mutluluğun resmini çizdi 

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yürütülen proje kapsamında kırsalda eğitim gören yaklaşık 5 bin çocuk, mutluluğun resmini çizdi. Çocukların resimleri Alanya Kültür Merkezi (AKM) fuaye alanı ve cadde boyunca kurulan yaklaşık 300 metrelik...

5 bin çocuk mutluluğun resmini çizdi 
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yürütülen proje kapsamında kırsalda eğitim gören yaklaşık 5 bin çocuk, mutluluğun resmini çizdi. Çocukların resimleri Alanya Kültür Merkezi (AKM) fuaye alanı ve cadde boyunca kurulan yaklaşık 300 metrelik alanda sergilendi.
Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz öncülüğündeki ekip, köy okullarındaki yaklaşık 5 bin çocuğa mutluluğun resmini çizdirerek sergi oluşturdu. Bu yıl 5'incisini düzenlediği 'Orada bir köy var, uzakta' adlı proje kapsamında ilçedeki köy okullarına giden ekip, çocuklara tiyatro oyunları, kitap günü, çeşitli yardımlar gibi etkinlikler yaptı. Geçen yıl öğrencilere en çok yapmak istediği şeyi sorarak onu gerçekleştiren ekip, bu yıl ise öğrencilere 'Mutluluğun resmini çizer misiniz' diye sordu. Kırsalda bulunan 50 köy okulundan yaklaşık 5 bin çocuğun hayallerindeki mutluluğu resmetmesinin ardından oluşturulan sergi, AKM fuaye alanı ve cadde boyunca kurulan yaklaşık 300 metrelik alanda sergilendi. Sergiye öğrenciler ve davetlilerin yanı sıra turistler de ilgi gösterdi. 
ŞARKILARA EŞLİK ETTİLER 
Sergi etkinliği, AKM salonunda 'Orada bir köy var, uzakta' projesinin tanıtım filmiyle başladı. Çocukların videodaki şarkılara eşlik ettiği filmin ardından kürsüye davet edilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin sadece yol, su, denetim gibi işlerle anılmadığını belirterek, belediyenin kültür, sanat gibi birçok alanda vatandaşa hizmet sunabilen, çocuk kreşleri açan ve birçok sosyal etkinliği vatandaşa ulaştıran bir kurum olduğunu söyledi.
Proje sorumlusu Nilbanu Engindeniz, projeyi 5 yıldır yürüttüklerini ve bu yılki temalarının 'Mutluluk çocuğa yakışır' olduğunu söyledi. Engindeniz, projedeki katkılarından dolayı Başkan Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal'a teşekkür ederek, "Ben onlara müdür veya başkan oldukları için değil, çocukları bu kadar çok sevdikleri için teşekkür ederim" dedi. 
Konuşmaların ardından öğrenciler ve davetliler resim sergisini gezdi.

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