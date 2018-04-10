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5 bin 555 öğrenci aynı anda kitap okudu

SAMSUN’un 51 bin nüfuslu Tekkeköy ilçesinde 5 bin 555 öğrenci bir araya gelerek, bir saat kitap okudu. Tekkeköy İlçe Belediyesi tarafından ‘1 kitap 1 hayat’ projesi kapsamında bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tekkeköy Kitap Okuyor Şenliği...

5 bin 555 öğrenci aynı anda kitap okudu
SAMSUN’un 51 bin nüfuslu Tekkeköy ilçesinde 5 bin 555 öğrenci bir araya gelerek, bir saat kitap okudu.
Tekkeköy İlçe Belediyesi tarafından ‘1 kitap 1 hayat’ projesi kapsamında bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tekkeköy Kitap Okuyor Şenliği gerçekleştirildi. İlçe meydanında yapılan şenliğe Kaymakam Günal Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile 5 bin 555 ilk ve ortaokul öğrencisi ile öğretmenler katıldı. Öğrenciler bir saat süresince kitap okudu. Etkinlik sonunda öğrencilere kitap hediye edildi. Başkan Togar, bu şenliği artık geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “Burada doğmuş ve büyümüş insanlar olarak bugünkü bu tablo nedeniyle gurur duyuyoruz. Nüfusu 51 bin olan ilçemizde bir şuuru ve kültürü gerçekleştirmek için bu meydanı şenlendiren bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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