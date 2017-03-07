5 bin 33 çocuk koruyucu ailenin yanında

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Nusret Soylu, Türkiye'deki 5 bin 33 çocuğun koruyucu ailenin yanında olduğunu belirterek, hedeflerinin Türkiye'de yüzde 40 olan koruyucu aile oranını yüzde 100 seviyelerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 70 koruyucu aileye verilen 1.5 aylık eğitimin ardından, 'Koruyucu Aile Sertifika' töreni düzenlendi. Anemon Otel'deki törene, Vali Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Nusret Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, eğitimi tamamlayan 70 koruyucu aile ve ailelerin yanında kalan çocuklar katıldı. Sertifika töreninde koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklar palyaçolar, çizgi film kahramanlı kostümlü kişiler eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı. Vali Mustafa Güvençer ile eşi Fatma Dilek Güvençer, törene katılan koruyucu aileleri kapıda karşılayarak, çocuklarla yakından ilgilendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Manisa'daki koruyucu aile sayısın artırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ve hedeflerinin Türkiye'de koruyucu aile sayısı bakımından 1'inci il olmak olduğunu dile getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Nusret Soylu, "Özellikle çocuklarımızı koruma altına almadan sadece ekonomik gerekçeden kaynaklanan bir sıkıntı varsa çocuklarımızı anne ve babalarının yanında bakımını sağlayacak bir sistem geliştirdik. Bu sistemin adı 'Sosyal Ekonomik Destek' sistemidir. 2016 yılı itibariyle 137 bin çocuğumuz koruma altına alınmadan ailelerinin yanında veya yakınlarının yanında desteklenmiştir" diye konuştu. Türkiye'de koruyucu aile modelinin her geçen yıl öneminin arttığını ifade eden Soylu, "Bugün Türkiye'de 5 bin 33 çocuğumuzun koruyucu ailelerin yanında kalması sağlanmıştır. İkinci bakım sistemimiz de koruyucu ailedir. 2000'li yıllarda koruyucu ailenin yanında kalan çocuk sayısı 500 iken bu sayı 10 katı artarak 5 bine ulaşmıştır" diye konuştu. Soylu, devlet bakımı altında olan bir çocuğun koruyucu aile verilmesi için o ailenin eğitiminin ve bilgisinin donanımlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Manisa'da koruyucu aile modelliğinin önemli ölçüde yaygınlaştığını ifade eden Soylu, "Manisa'da 109 ailemiz 135 çocuğumuzun koruyucu aileliği görevini üstlenmiştir. Manisa bu anlamda çok önemli mesafe kaydetti. Daha önce 17 olan koruyucu aile sayısı çalışmalar neticesinde 135'e çıktı. Bu rakam çok önemli. Şu anda Manisa'da 96 çocuğumuz Çocuk Bakımevleri'nde bakım altındalar. Bunlarda kendilerine kucak açacak koruyucu aileler beklemektedir. Türkiye'de 2000'li yıllarda yüzde 4 olan koruyucu aile sayısı bugün yüzde 40 sevilerine ulaştı. Ancak halen daha yüzde 60 oranında aile şefkatine ihtiyaç olan çocuklarımız bulunmaktadır. İnşallah bu çocuklarımızı da bir aile şefkati ortamına kavuştururuz" diye konuştu.

Vali Güvençer ise yaptığı konuşmada, koruyucu aile görevinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, bakıma muhtaç çocuklara aile şefkati veren anne ve babalara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri eğitimleri tamamlayan 70 aileye 'Koruyucu Aile Sertifikaları'nı verdi. Sertifika törenin ardından hem aileler hem de çocuklar seslendirilen şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

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