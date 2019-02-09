5 asırlık ağaçları sanata dönüştürüyorlar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 100 ila 500 yıllık ceviz ağaçları adeta sanatsal mobilyalara dönüştürülüyor. Çok yaşlı ceviz ağaçlarından elde edilen bölümler ile imal edilen masalar 25 ülkeye ihraç ediliyor. Fiyatları bin TL ile 40 bin TL arasında değişen ağaçlardan elde edilen mobilyaların ise ikinci bir kopyası kesinlikle üretilmiyor.

İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya firması yaşları 100 ile 500 yıl arasında değişen ceviz ağaçlarını sanata dönüştürüyor. Türkiye’nin çeşitli illerine giderek vatandaşların topladığı ceviz ağaçlarını alan mobilya firması sahibi Yusuf Gül, ağaçların nasıl işlenip, adeta bir sanat eserine dönüştüğünü anlattı.

'VERİMDEN DÜŞMÜŞ AĞAÇLARI ALIYORUZ'

50 yıldan bu yana mobilya sektöründe faaliyet gösterdiklerini aktaran Yusuf Gül, "Ahşap sanatını ön plana çıkardık. Ürünlerimizin çok güzel katma değer kazandırdığını gördük. İlk önce ağaçları bulmak için Türkiye’nin çeşitli illerine giderek, verimden düşmüş ağaçları buluyor ve satın alıyoruz. Bu ağaçlar 100 ila 500 yıl arasında yaşı olan ağaçlar. Kesimi gerçekleştirdikten sonra İnegöl’e getiriyoruz. Doğal hava şartlarına uyum sağlaması açısından 1.5 sene bu ağaçları bekletiyoruz. 2 ay kadar da kurutma fırınlarında bekletiyoruz. Sonrasında zımpara yapıyoruz. Ardından çeşitli süslemelerle satışa hazır hale geliyor” dedi. Gül, ürünlerin bin liradan başlayıp 45 bin lira kadar satışa sunulduğunu kaydetti.

BU ÜRÜNLERİN KOPYASI YOK

Ürünlerin kopyasının olamayacağının altını çizen Gül, "Yaptığımız ürünlerin her biri tekil üründür. Aynı ağaçtan ikinci aynı ürünü üretmiyoruz. Tüm projelerimizin sadece bir örneği var ikinci bir örneği olamaz. Çok çeşidimiz var. Antika özelliğine sahip ürünlerimizin hiç biri diğerine benzemiyor" dedi. Gül, ürünlerin 25 ülkeye ihraç edildiğini de sözlerine ekledi.

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