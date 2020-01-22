banner314

banner325

Son Dakika

5 asırdır Osmanlı lezzeti tahin helvası üretiyorlar

GENEL 22.01.2020, 08:45
5 asırdır Osmanlı lezzeti tahin helvası üretiyorlar
BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Osmanlı döneminde kurulan tahinhanede üretilmeye başlanan tahin helvası, Helvacıoğlu ailesinde babadan oğula geçerek 500 yıldır yapılmaya devam ediyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de halen tahin helvası üreten 9'uncu kuşak helva ustası Ali Mürteza Helvacıoğlu, geleneksel yöntemlerle ürettikleri tahin helvasının asırlardır süre gelen lezzetini koruduklarını söyledi.
Edremit ilçesinde 2000 yılında kurduğu imalathanede babasına rakip olan Helvacıoğlu ailesinin 9’uncu kuşak temsilcisi Ali Mürteza Helvacıoğlu, oğulları Fatih, Halil ve Burak ile birlikte ailenin asırlardır süregelen mesleğini devam ettiriyor. Ali Mürteza Helvacıoğlu, dedelerinin 500 yıl önce Edremit'te yapıp Osmanlı saraylarına ve çarşılarına gönderdikleri tahin helvasını, lezzetini bozmadan aynı şekilde ürettiklerini belirtti. Osmanlı döneminde olduğu gibi ballı tahin helvası da yaptıklarını söyleyen Ali Mürteza Helvacıoğlu, helva üretimine dedelerinden kalma geleneksel yöntemler ve asırlık bakır kazan ile taş değirmeni kullanarak devam ettiklerini belirtti.
'700 YIL ÖNCE DENİZLİ’DE HASAN BASRİ EFENDİ TARAFINDAN KEŞFEDİLMİŞTİR'
Osmanlı'nın önemli lezzeti tahin helvasının hikayesini anlatan helva ustası Ali Mürteza Helvacıoğlu, "Helva, Türk geleneksel sanatları içerisinde belki de en önemli yeri alan bir gıda maddesidir. 700 yıl önce Denizli’de Hasan Basri Efendi tarafından keşfedilmiştir. Bu zat, helvacıların piri olarak anılmaktadır. O günden beri de ülkemizde helva yapılmaktadır. Ailemiz de bu sanatın bir üyesidir. Bilebildiğimiz kadarıyla 1350’li yıllarda Osmanlı, tahinhaneyi bugünkü Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nin olduğu yerde açmıştır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce Edremit'e geliyor ve Paşadağ’da bulunan Paşa Sultan Ormanı'nı büyük dedelerimize veriyor. Bu bir bal ormanıdır. O günden beri, 500 yılı aşkın süredir tahin helvası bal ile yapılıp ailemiz tarafından Osmanlı Sarayına ve çarşılarına gönderilmektedir" dedi.
'ŞU ANDA BENİM ÇOCUKLARIM BU İŞİ DEVAM ETTİRMEKTE'
Helvanın yapım süreci hakkında da bilgi veren Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda benim çocuklarım bu işi devam ettirmekte. İnşallah bundan sonra da bu şekilde gidecektir. Şeker şerbetini kaynatıp çöven suyuyla çırpıldıktan sonra beyaz ağda elde ediliyor. Daha önce kabuklarından ayırdığımız yerli susamları fırınlarda kurutup, eski değirmenlerde ezip tahin haline getiriyoruz. Bu ikisini de kararak helvayı oluşturuyoruz. Değirmenden kazana üretimde kullandığımız birçok ekipman asırlık. Eskiye bağlı yöntemlerle, helvanın asırlık nefasetini tutturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Osmanlı dönemindeki gibi ballı helva da yapıyoruz."

Yorumlar (0)
-0°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3