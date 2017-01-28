49 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 59 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() 49 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 59'u tutuklandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ocak Cumartesi günü 49 ilde 325 adreste 235 kişi hakkında FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda toplam 177 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

59 KİŞİ TUTUKLANDI, 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI



Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 67 kişi dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 59'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şüphelide serbest bırakıldı.

110 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR, 58 KİŞİ İSE ARANIYOR



Sorguları devam eden 110 şüpheliden 60'ının işlemleri İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, 50'sinin ise gözaltına alındıkları illerde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 58 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

