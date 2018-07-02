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49 derece sıcaktan etkilenen hayvanlar sudan çıkmıyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği sıcak hava, insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar park ve gölgeliklere akın ederken, bunaltıcı sıcaktan etkilenen büyükbaşlar, dere yatağındaki...

49 derece sıcaktan etkilenen hayvanlar sudan çıkmıyor
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği sıcak hava, insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar park ve gölgeliklere akın ederken, bunaltıcı sıcaktan etkilenen büyükbaşlar, dere yatağındaki su birikintisinden çıkmıyor.
Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği ilçede sıcak hava bunaltıcı seviyeye ulaştı. Aşırı sıcak havadan bunalanlar, park ve gölgeliklerde zaman geçirirken, Bunaltıcı sıcaklar, insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. İlçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan kırsal Söğütlü Mahallesi yakınlarındaki büyükbaşlar da günün büyük bölümünde, dere yatağındaki su birikintisinin içinde kalıyor.
180 büyükbaşı otlatan Hamza Çiftel, hayvanların kendiliğinden su birikintisine girdiğini ve saatlerce çıkmadığını belirterek, "Sürekli bu bölgede hayvanları otlatıyorum. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı daha da artıyor. Hayvanlar bu bölgede bulunan dere yatağındaki su birikintisine doğru geliyor ve köprünün altındaki suya girerek yaklaşık 5 saat suda kalıyorlar. Sıcaklık düştüğü zaman sudan kendileri çıkıp, otlamak için meraya yürüyor. Sıcak hava bizler kadar onları da çok etkiliyor" dedi.

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