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48 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Rümeysa, gözyaşlarıyla uğurlandı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 48 gün sonra hayatını kaybeden Rümeysa Dirhemsiz'in (25) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, 22 Mart'ta Ordu'nun Fatsa ilçesine...

48 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Rümeysa, gözyaşlarıyla uğurlandı
ORDU'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 48 gün sonra hayatını kaybeden Rümeysa Dirhemsiz'in (25) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, 22 Mart'ta Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi kavşağında meydana geldi. Rümeysa Dirhemsiz'in kullandığı 52 DM 454 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ekrem D. yönetimimdeki 55 DY 621 plakalı kamyonet çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücü Rümeysa Dirhemsiz yaralandı. Fatsa Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Dirhemsiz, sevk edildiği Samsun'da özel bir hastanede 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Evli ve iki çocuk annesi Rümeysa Dirhemsiz için ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Orta Büyük Cami'nde düzenlenen törende Rümeysa Dirhemsiz'in eşi Emre Dirhemsiz ve babası Zühtü Kiremitçi ile yakın akrabaları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının arından Rümeysa Dirhemsiz, aile kabristanlığında toprağa verildi.
İlçede, Emre- Rümeysa Dirhemsiz çiftinin çocukları Aras Ege (5) ile Erdem Yağız'ın (3), 12 Mayıs anneler Günü öncesi annesiz kalmaları, aile yakınlarının yanı sıra ilçeyi hüzne boğdu.  

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