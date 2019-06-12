47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı

ADAPAZARI'nda, 1972 yılında yapılan Merkez Çökekler Camii’nin kıblesinin 25 derece yanlış yönde olduğu ortaya çıktı. Cami imamı Erhan Özkırklar müftülük ile görüştüklerini, 45 dereceye kadar sapmalarda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Adapazarı Çökekler Mahallesi'nde 1972 yılında ibadete açılan Merkez Çökekler Camii'nin kıblesinin 25 derece yanlış yönde olduğu belirlendi. Camii cemaatinin ısrarları sonrasında yapılan ölçümlerde kıblenin sol tarafına 25 derecelik bir sapma olduğu tespit edildi. Yaklaşık 8 ay önce göreve başlayan cami İmamı Erhan Özkırklar, "Camimizin kıblesiyle ilgili vatandaşlarımız tarafından bir tereddüt hasıl olmuş. Sol tarafa 25 derecelik bir sapma söz konusu uydudan aldığımız verilere göre. Dolayısıyla Adapazarı İlçe Müftülüğümüz ile görüştük bu konuyu. Dediler ki yüzde 45'e kadar sapmalarda herhangi bir sorun olmaz namazın kabulü açısından. Bizim de yüzde 25 civarında, dolayısıyla namazlarımız tamdır, kıldığımız namazlar makbuldür. Bir tereddüde mahal yoktur. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Namazlarımızı aynı bu şekilde kılmaya devam edeceğiz. Cami 1972 yılında yapılmış, o günün şartlarına göre o günün kıble tespitine göre yapılmış" dedi.



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