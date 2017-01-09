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47 ördek avlayan kaçak avcılara 22 bin 698 lira para cezası

Abdullah KÖSE/ KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de av koruma kontrol ekipleri, 47 ördek avlayan 8 kaçak avcıyı yakaladı. Avcılara 22 bin 698 lira para cezası uygulandı. Kocasinan Kızılırmak ve Sarıoğlan Şahruh genel avlaklarında kaçak avlanan 8...

47 ördek avlayan kaçak avcılara 22 bin 698 lira para cezası

Abdullah KÖSE/ KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de av koruma kontrol ekipleri, 47 ördek avlayan 8 kaçak avcıyı yakaladı. Avcılara 22 bin 698 lira para cezası uygulandı.
Kocasinan Kızılırmak ve Sarıoğlan Şahruh genel avlaklarında kaçak avlanan 8 kişi, avladıkları 47 ördek ve 3 yarı otomatik tüfek ile yakalandı. Avcılara avcılık belgesiz avlanmak, avlaklarda avlanma izni olmadan avlanmak, otomatik takozsuz yivsiz av tüfeğiyle avlanmaları nedeniyle 4 bin 898 lira idari para cezası, yaban hayatına verdikleri zarar nedeniyle 17 bin 800 lira olmak üzere 22 bin 698 lira para cezası verildi.

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