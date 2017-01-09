47 ördek avlayan kaçak avcılara 22 bin 698 lira para cezası

Abdullah KÖSE/ KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de av koruma kontrol ekipleri, 47 ördek avlayan 8 kaçak avcıyı yakaladı. Avcılara 22 bin 698 lira para cezası uygulandı.

Kocasinan Kızılırmak ve Sarıoğlan Şahruh genel avlaklarında kaçak avlanan 8 kişi, avladıkları 47 ördek ve 3 yarı otomatik tüfek ile yakalandı. Avcılara avcılık belgesiz avlanmak, avlaklarda avlanma izni olmadan avlanmak, otomatik takozsuz yivsiz av tüfeğiyle avlanmaları nedeniyle 4 bin 898 lira idari para cezası, yaban hayatına verdikleri zarar nedeniyle 17 bin 800 lira olmak üzere 22 bin 698 lira para cezası verildi.



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