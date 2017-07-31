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450 yıllık tuz ocağı havadan görüntülendi

ERZİNCAN’ın Kemah İlçesi'ne bağlı Kömür Köyü’nde 450 yıllık olan tuz ocağı havadan ilk kez görüntülendi. Kemah İlçesi'ne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kömür Köyü’nde yıllarca Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından...

450 yıllık tuz ocağı havadan görüntülendi
ERZİNCAN’ın Kemah İlçesi'ne bağlı Kömür Köyü’nde 450 yıllık olan tuz ocağı havadan ilk kez görüntülendi.
Kemah İlçesi'ne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kömür Köyü’nde yıllarca Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletildikten sonra özelleştirilen tuz ocağında 20’ye yakın işçi Doğu Anadolu Bölgesi’nin tuz ihtiyacını karşılıyor. Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından işletilen tuz ocağında yaklaşık 100 metre derinlikteki tünelden gelen tuzlu su sayıları 150’yi bulan göletlerde bekletiliyor. Su buharlaştıktan sonra havuzlar içerisinde kalan tuzlar işçiler yardımı ile toplanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu tuz ocağında işçiler, 6 ay boyunca devam eden bu işlem sonunda yaklaşık bin ton tuz üretimi yapıyorlar. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde övgü ile bahsettiği tuz ocağının geçmişi 450 yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık 250 bin metrekare arazi üzerine kurulu tuz ocağı havadan ilk kez görüntülendi. İşletme Sahibi Metin Tanrıkulu, "Yöre halkı salamura yaparken Kemah Tuzunu kullanmıştır. İleride daha modern yöntemler kullanılarak, tuz üretiminin artırılmasını hedefliyoruz" dedi. 

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