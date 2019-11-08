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450 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi
MUĞLA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün portresini, ölüm saati olan 09.05'i, yaşamını yitirdiği yılı...
GENEL 08.11.2019, 11:53
MUĞLA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün portresini, ölüm saati olan 09.05'i, yaşamını yitirdiği yılı ve imzasını oluşturdu.
Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81'inci ölüm yıl dönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saati ve imzasını kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi drone ile görüntülendi. Beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz ve müzik öğretmeni Hasan Basri Yücedağ'ın komutlarıyla öğrencilerin sunduğu koreografi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı.
Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81'inci ölüm yıl dönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saati ve imzasını kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi drone ile görüntülendi. Beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz ve müzik öğretmeni Hasan Basri Yücedağ'ın komutlarıyla öğrencilerin sunduğu koreografi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı.
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