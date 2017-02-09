45 yıl içtiği sigara yüzünden 2 bacağını kaybetti

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta 76 yaşındaki Ahmet Şan, sigara yüzünden 2 bacağını kaybettiğini söyleyerek, sigara içenlere bırakmaları konusunda uyarıda bulundu.

Şırnak merkezde oturan 3'ü kız 9 çocuk babası Ahmet Şan, 12 yaşında başlayıp 45 yıl içtiği sigara yüzünden 14 kez çeşitli ameliyat geçirdi. Bir bacağını 1987 yılında, diğer bacağını ise 1992 yılında sigara yüzünden kaybeden Şan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle sigara içenler için kendi durumunun ibretlik olduğunu söyledi.

Ahmet Şan, sigaraya nasıl başladığını anlatırken, "Ailemin tek çocuğuydum. Babam öldükten sonra annem bize baktı. O dönemde sigara içmeyen adamlar başlarını öne eğer, öyle dolaşırdı. 12 yaşına geldiğimde annem bana bir yelek ve bir tabaka alıp 'al oğlum iç' dedi" diye konuştu.

Sigara yüzünden defalarca ameliyatlar geçirdiğini ve iki ayağının kesildiğini anlatan Ahmet Şan, sigara içenlere seslenerek bırakmaları uyarısında bulundu. Şan, "Sigara düşmandır. Bazıları diyor ki, 'insan arkadaşını terk eder mi?' evet eğer arkadaşın sana ihanet ediyorsa, uçurumunda aşağı atarsın. Size zarar verdiği gibi çevrenizde bulunan insanlara da zarar veriyor. Ben sigara içtim 2 bacağımı kaybettim. Sizler yol yakınken dönün ve sigarayı bırakın. Benim durumuma düştükten sonra bıraksanız da artık bir şey ifade etmiyor" dedi.