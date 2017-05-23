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45 tonluk tank Güvercin Adası'na taşınarak yeniden batırıldı

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla daha önce 5 metre derinliğe batırılan 45 tonluk tank, balonlarla yüzdürülerek, bu kez Güvercin Adası Mevkii'nde 20 metre derinliğe batırıldı. Antalya...

45 tonluk tank Güvercin Adası'na taşınarak yeniden batırıldı

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde dalış turizminin geliştirilmesi amacıyla daha önce 5 metre derinliğe batırılan 45 tonluk tank, balonlarla yüzdürülerek, bu kez Güvercin Adası Mevkii'nde 20 metre derinliğe batırıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun çabalarıyla Türkiye'nin önemli dalış noktalarından Kaş'ta yeni bir dalış noktası oluşturmak amacıyla 19 Mayıs'ta Kaş Limanı'nda 5 metreye batırılan tank, Güvercin Adası Mevkii'ne taşındı. Balonlar yardımıyla yüzdürülen ABD yapımı 45 ton ağırlığında 1960 model tank, yaklaşık 1.5 kilometre açıktaki dalış noktasına götürülerek kontrollü olarak 20 metreye batırıldı. Görev süresi tamamlanan ve 4 personel taşıyabilen tankın üzerinde 105 milimetre top yer alıyor. Her seviyeden dalgıcın rahatlıkla ziyaret edebileceği tankın, Türkiye'nin önde gelen dalış destinasyonlarından biri olan Kaş'ın tanıtımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Su altında yapay bir resif oluşturacak tankın benzeri, yıllar önce kendisi de 'balıkadam' olan Kral II. Abdullah tarafından Ürdün Akabe Körfezi'nde batırılmıştı. Projenin operasyon ve su altı görüntüleme çalışmalarını yürüten Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da tankın balonlarla taşınması ve batırılmasını görüntüledi.

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