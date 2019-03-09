Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

44 yıl sonra buluşup, 93 yaşındaki öğretmenleriyle aynı pozu verdiler

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir ilkokuldan mezun olan 23 öğrenci, 44 yıl sonra sınıf öğretmenleri Cevriye Erdoğan (93) ile bir araya geldi. Okul bahçesindeki buluşmada duygusal anlar yaşandı. Cumhuriyet İlkokulu'nun 5-B sınıfından...

44 yıl sonra buluşup, 93 yaşındaki öğretmenleriyle aynı pozu verdiler
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir ilkokuldan mezun olan 23 öğrenci, 44 yıl sonra sınıf öğretmenleri Cevriye Erdoğan (93) ile bir araya geldi. Okul bahçesindeki buluşmada duygusal anlar yaşandı.
Cumhuriyet İlkokulu'nun 5-B sınıfından 44 yıl önce mezun olan 23 öğrenci, öğretmenleri Cevriye Erdoğan ile okul bahçesinde buluştu. Cevriye Erdoğan'ın öğrencileriyle sohbet edip, hasret giderdiğin buluşma zaman zaman duygusal anların yaşanmasına da neden oldu. Beraberlerinde o tarihte okul merdiveninde çekilen fotoğrafı da getiren eski mezunlar, öğretmenleriyle aynı merdivende aynı pozu verdi. 
Öğrencilerden Meral İşlek Karaarslan, "Dilek Keskin Moralıgil isimli arkadaşımız bu fikri ortaya attı. Bizler de yaşayan arkadaşlarımızı telefonla arayıp, konuyu aktardık. Bugün bir araya geldik. Öğretmenimizi de aradık. O da geldi. Sınıfımızda, okul önünde hatıra fotoğrafları çekilip, hep birlikte yemek yedik. Seneye aynı yerde buluşmak üzere sözleştik " dedi.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328