42'nci Turizm Haftası Beyoğlu'nda öğrencilerle kutlandı

BEYOĞLU Belediyesi 42'nci Turizm Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

42'inci Turizm Haftası Turizmin kalbi Beyoğlu’nda düzenlenen özel etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin müzik dinletileri, halk oyunları ve tiyatro gösterimleri ile hünerlerini sergilediği etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan yedi bölgeye ait lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Gösterilerin ardından stantları tek tek gezen Başkan Demircan, tüm yöresel lezzetlerin tadına bakarak, öğrencilere tam not verdi.

Okul bahçesinde kurulan alanda düzenlenen etkinliğe; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve İlçe Kaymakamı Savaş Ünlü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“TURİZMDE EN ÖNEMLİ ŞEY, NİTELİKLİ İSTİHDAM”

Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ”Dedik ki turizm haftası münasebetiyle bir etkinlik yapalım. Bu etkinlikle de Beyoğlu’nun esnafı burada böyle bir mekan olduğunu bilsin ve bizim yavrularımızı stajyer olarak talep etsin, istesin ve onlara fırsat versin. Çünkü turizm de en önemli şey, nitelikli istihdam. İşte burada pırıl pırıl gençlerimiz var. Hepsi bugün çiçek gibi açtı. Herkesten çok mutluyum. Çünkü bu okulun açılmasından çok gurur duydum” diye konuştu.

“BUGÜN 50 BİN YATAĞIMIZ VAR”

Turizm Haftası'nın turistler açısından olduğu kadar oluşturduğu istihdam açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Demircan,”2004 yılında 6 bin yatağımız vardı. Bugün 50 bin yatağımız var. 2004 ile bugün arasında 45 bin otel yatağı yapılırken 10 bin tane de yeni esnaflık kurulmuş. Bu kapasitelerin artırımıyla 134 bin kişi iş bulmuş” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)