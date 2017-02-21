42 mübadil kuruluştan ortak açıklama: Selanikli olmaktan gurur duyuyoruz

İSTANBUL, () ATATÜRK'e hakaret içerikleri tweetler üzerine 42 mübadil kuruluş yaptığı ortak açıklamada, "Selanikli olmaktan gurur duyuyoruz" duyuyoruz", " Kin ve nefret dolu bu ırkçı söylemi nefretle kınıyoruz. TCK'nın 122. Maddesini hatırlatarak Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz" dedi.

AK Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin, farklı tarihlerde twitter hesabı üzerinden 'Atatürk olmasaydı diye bişey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var artık. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır' ifadelerinin de yer aldığı paylaşımlarda bulunması tepkilere neden olmuş, Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Baki hakkında, savcılıkça 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan soruşturma açılmıştı.

Ortak açıklamada şöyle denildi:

"Bu sözler bir siyasi partinin Anamur İlçe gençlik kolları başkanı Hasan Baki'ye ait olsa da çağdışı zihniyetin dışa vurumudur. Selanikli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet'e karşı çirkin bir saldırıdır. Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Türkiye'de aile kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'nun eski sınırları içinde kalan; başta Selanik olmak üzere Yunanistan, Ege Adaları, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek ve diğer Balkan ülkelerinden gelenlerin nufusumuz içindeki payı yüzde 25'in üzerindedir.

Bu ırkçı ifadeler başta Balkan kökenliler olmak üzere tüm Türk Milletini hedef almaktadır. Kin ve nefret dolu bu ırkçı söylemi nefretle kınıyoruz.

TCK'nın 122. Maddesini hatırlatarak Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz."

BİZ SELANİKLİYİZ, GİRİTLİYİZ, BALKANLIYIZ.. ATATÜRK'ÜN HEMŞERİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ..

Ortak açıklamaya katılan mübadil kuruluşlar şöyle:

1. LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFI GENEL MERKEZİ

2. LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFI EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

3. LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFI MUDANYA TEMSİLCİLİĞİ

FEDERASYON

4. KARADENIZ RUMELI DERNEKLERI FEDERASYONU

DERNEKLER

5. ALAÇAM MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

6. AMASYA MÜBADELE VE BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ

7. ANKARA LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ

8. ANTALYA GİRİTLİLER DERNEĞİ

9. AYVALIK GİRİTLİLER DERNEĞİ

10.BAFRA /SÜRMELİ DERNEĞİ

11.BAFRA KOSOVALILAR DERNEĞİ

12.BAFRA MÜBADELE DERNEĞİ

13.BORNOVA GİRİTLİLER VE MÜBADİLLER DERNEĞİ

14.BURSA LOZAN MÜBADİLLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

15.BÜYÜK MÜBADELE DERNEĞİ

16.ÇUKUROVA GIRIT MÜBADILLERI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

17.EDİRNE LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ

18.ERBAA MÜBADELE VE BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ

19. ERDEK GİRİT VE RUMELİ MÜBADİLLERİ DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

20.FETHİYE MUHACİR ROMANLAR SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ

21.GELİBOLU LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ

22.GEMLİK GİRİT VE RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

23.GİRESUN LOZAN MÜBADİLLERİ VE BALKAN KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

24.GİRİTLİLER KÜLTÜR, DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

25.ISPARTA LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ

26.İZMİR GİRİTLİLER DERNEĞİ

27.KAPADOKYA RUMELİ MÜBADİLLERİ SOSYAL, KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYAN. DERNEĞİ

28.KARTAL RUMELİ MÜBADİLLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

29.KUŞADASI SELANİK MÜBADİLLERİ VE RUMELİ GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

30.LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ (İSTANBUL)

31.MERSİN İHSANİYE/MELEMEZ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

32.MERSİN GİRİT TÜRKLERİ KÜLTÜR DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

33.SAMSUN MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

34.SAMSUN ROMAN DAYANIŞMA DERNEĞİ

35.SAMSUN-SÜRMELİ DERNEĞİ

36.SARIYER LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ

37.SELANİK TÜRKLERİ VE BUCA YAYLACIKLILAR EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ

38.SINOP MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

39.TARSUS GİRİT TÜRKLERİ DERNEĞİ

40.TEKKEKÖY ASARAĞAÇ KÖYÜ DERNEĞİ

41.TOKAT BALKAN TÜRKLERI DERNEĞİ

42.TOKAT ERBAA BALKAN TÜRKLERI DERNEĞİ