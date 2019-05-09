42 koyunu için öldürülen kadını toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, arazide av tüfeğiyle vurulup, koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Gündüz'ün tabutu, cenaze aracıyla Sivaslı'ya bağlı Eldeniz köyündeki camiye getirildi. Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal ve Gündüz ailesi ile çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Gülşen Gündüz'ün çiftçi ve besici eşi Kadir Gündüz, büyük üzüntü yaşarken, taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan namaz sonrası Gülşen Gündüz'ün cenazesi, Eldeniz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili ismi açıklanmayan 5'inci şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi.