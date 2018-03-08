42 kız öğrenciden, 42 Afrin şehidinin annesine mektup

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İnegöl Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 42 öğrenci, Afrin’de şehit olan 42 askerin annesine mektup yazdı. Öğrenciler, duygularını dile getirdikleri mektuplarda, şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladı.Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 42 öğrenci, Park Caddesi üzerinde bulunan postaneden Afrin'de şehit olan 42 Mehmetçiğin annesine mektup gönderdi. Öğrencilerin mektupları PTT görevlerine vermesinin ardından bir açıklama yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mine Atıcı, “Dünyada ilk olarak 1911 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlayan, 1960'lı yıllarda ise Dünya Kadınlar Günü olarak değiştirilen ve tüm dünyada bu şekliyle kutlanan kadınlar günü etkinliklerinde bu yıl İnegöl Kent Konseyi Kadınlar Meclisi olarak, geleceğin güçlü kadınlarından son dönem Türkiye'de en fazla güçlü kalmak zorunda kalan kadınlarımıza gönderecekleri mesajla kutlamak istedik. İlçemiz Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortak yürüttüğümüz bu projede okulumuz bahçesine öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olarak şehitlerimiz için 41 Yasin okuduk ve çam ağaçları diktik" dedi.'SÖZ VERDİLER'Atıcı, başka başka şehirlerin şehitliklerinde ebedi istirahatlarında bulunan şehitlerin artık İnegöl Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde de yaşayacağını belirterek, "Öğrencilerimiz tarafından her zaman hatırlanacak ve anılacaktır. Akabinde Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 42 öğrencimiz, ilerde kendilerinin de onlar gibi güçlü, vatansever birer anne olacaklarının sözünü verdikleri, onların yüce gönüllerinde kendilerini de bir evlat kabul etmelerini isteyen, minnet, saygı ve sevgilerini belirten mektuplarını Afrin'de ülkemizi korumaya çalışırken şehit olan yiğit askerlerimizin o güçlü, mağrur annelerine gönderdiler” dedi.

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