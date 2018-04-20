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415 milyon euroya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılacak

KAYSERİ Entegre Sağlık Kampüsü Şehir Hastanesi'nin açılışı için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kayseri'nin yanı sıra çevredeki illere ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet sunacak 1610 yataklı hastane 415 milyon...

415 milyon euroya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılacak
KAYSERİ Entegre Sağlık Kampüsü Şehir Hastanesi'nin açılışı için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kayseri'nin yanı sıra çevredeki illere ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet sunacak 1610 yataklı hastane 415 milyon euroya mal oldu. Hastane YDA inşaat tarafından 25 yıl süreyle işletilecek.
Toplam 466 bin 379 metrekare alana sahip, içinde 14 katlı 4 kule ve çok sayıda yüksek katlı binalar bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Açılışı için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve ekibi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve ekibi, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi, YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye Sağlık Direktörü Dr. Elif Sözer ve YDA yönetim ekibinin katılımı ile kampüste son  incelemeler yapıldı.
Heyet, Kayseri Şehir Hastanesi'nde klinik, laboratuvar, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane ve hasta kayıt alanlarında yapılan çalışmaları inceledi. Hastanenin açılış sürecinde, kabul aşamalarının ilki olan inşaat kabulü konusunda Bakanlık Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve sağlık yatırım ekipleri ile özel sektör temsilcileri arasında süreç gözden geçirildi. Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı toplantıda, Şehir Hastanesi Daire Başkanı Sayit Çelebi dört kabul sürecinin olduğunu, bunların inşaat, medikal cihazlar, mefruşat ve diğer hizmetler şeklinde sıralandığını belirtti. Çelebi, inşaat kabul sürecinin ardından diğer hizmetlerin de kabulünün hep birlikte başlayacağını belirtti. Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ise kamu tarafı olarak taşınma programlarını tamamladıklarını, kabul süreçleri tamamlandıktan sonra taşınabileceklerini belirtti.

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