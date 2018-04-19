41 ülkeden gelen çocuklar İzmit'te festivale katıldı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. 41 ülkeden gelen yaklaşık bin çocuk geleneksel kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Kültür Tepesi'nin bulunduğu alandan başlayıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasının önüne geleneksel kıyafetleriyle yürüyen 41 ülkeden yaklaşık bin çocuk, renkli görüntüler oluşturdu. 41 ülke çocukları geleneksel danslarıyla vatandaşları selamladı. Dünya çocuklarının kortejini, kent merkezinde vatandaşlar ilgi ile takip etti.

Çocukları belediye binasının önünde karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yaptığı konuşmada, "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne ve Türkiye'ye hoş geldiniz. Kocaeli'ye hoş geldiniz. 23 Nisan Türkiye'nin en önemli tarihlerinden biridir. Bugünü neden kutluyoruz? Bu gün, niçin bir bayram kısaca ifade etmek isterim. 1’inci Dünya Savaşı’nda büyük acılar yaşadık. Şehit düşen çocuklarımız vardı. Savaştan çıktığımızda yaralıydık. Binlerce çocuğumuz öksüz ve yetim kalmıştı. 23 Nisan, hüzünden çıkarttığımız sevinçtir. Yeniden başlamanın, verdiği neşedir. O gün, dünyada hiçbir çocuk kimsesiz kalmasın diye yemin ettik. Ettiğimiz bu yemini, her 23 Nisan'da dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

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