400 yıllık tarihi Hacı Hüsrev Camii yeniden ibadete açıldı

İSTANBUL,()-BEYOĞLU'NDA bulunan 400 yıllık tarihi Hacı Hüsrev Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı, cami ibadete açıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen camide kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Beyoğlu'nda bulunan tarihi Hacı Hüsrev Camisi'nde iki yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Cami, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Vakıflar İstanbul Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve cemaatin katılımıyla ibadete açıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile gerçekleştirilen açılışın ardından camide kılınan Cuma namazında, protokol ve vatandaşlar birlikte saf tuttu. Cami çıkışında cemaate lokma dağıtıldı.

“400 YILLIK BİR ESERİN İHYASINA BİRLİKTE ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

İstanbul Valisi Vasip Şahin açılışta yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 400 yıllık bir eserin ihyasına birlikte şahitlik ediyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bu yurt, bu vatan şehit kanlarıyla sulanmıştır, canla kanla vatan haline getirilmiştir ama bu toprağa mühür camileriyle medreseleriyle ve kültür eserleriyle vurulmuştur" İfadelerini kullandı.

Şahin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını takdir ettiklerini debelirterek, valilik yetki ve imkanlarıyla birçok tarihi eser, tarihi cami ve külliyenin ihya edildiğini söyledi.

“CAMİ BU MAHALLENİN GÜZEL GELECEĞİNİN İŞARET FİŞEĞİ OLSUN”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise,”Tarihi eserlerin ihya edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu mahalleye ismini veren Hacı Hüsrev Paşa’nın bize bıraktığı bu güzel emaneti vakıflarımız ihya etti. Vakıflarımızla gurur duyuyoruz. Karşımızdaki Piyalepaşa Camii, Kasımpaşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Dolmabahçe Camii ve daha sayılacak birçok eser ihya edildi. Şimdi Taksim Camii yapılıyor. Çok güzel, herkes mutlu. Bu mekanlar bizleri bir araya toplayan yerler, enerji noktalarımız. Öte yandan bu mahallede de hemen yanı başınızda güzel bir kentsel dönüşüm yapılıyor. Mahalleli burada haklarını koruyarak güzel evlerde yaşayacağı dönüşümü talep ediyor bizden. Bununla ilgili de plan ve projelerimizi hazırlıyoruz. Bu camii bu mahallenin güzel geleceğinin işaret fişeği olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

“HUZURLU VE MUTLUYUZ”

Vakıflar İstanbul birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı da, “Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yaklaşık 15 yıldır gerek Anadolu da gerekse de yurtdışında var gücüyle eski eserlerimize, emanetlerimize sahip çıkmaya çalışıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Onun için huzurlu ve mutluyuz. Restorasyonda emeği geçen çalışanlara, bizlere destek veren sayın valimize, belediyelerimize ve ilçe kaymakamlıklarımıza, bütün kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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