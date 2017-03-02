400 yıllık ağacın korumaya alınmasını istedi

Mustafa AKÇAY/ HİSARCIK,(Kütahya)/- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Bey Köyü muhtarı, köy yakınındaki 400 yıllık olduğunu belirttiği meşe ağacının tescillenerek korumaya alınmasını istedi.

Bey Köyü Muhtarı Tuncay Kocabaş, Kıran Harmanı mevkiinde bulunan gövdesi boş olan ve bir insanın içine rahatlıkla girebildiği tarihi meşe ağacının çevre düzenlemesi yapılarak koruma altına alınmasını istedi. Muhtar Kocabaş şöyle konuştu:

"Çevre köylerden hatta civar illerden çok sayıda kişi gövdesi boş olan asırlık meşe ağacını görmeye geliyor ve içine girip hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Meşe ağacının gelecek nesillere tarihsel bir miras olarak kalması için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenerek bakım çalışması yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu mevkide yakacak odun için kaçak meşe kesen kişilerin tarihi meşe ağacına da zarar vermelerinden korkuyoruz."

Bey Köy'de oturan Ünal Katıran da, "Bu meşe ağacının zarar görmemesi için mücadele ediyoruz. Devletimizden 4 asırlık ağacının koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

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