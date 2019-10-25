400 öğrenci 130 saniyede toplanma noktasına geldi

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğ'nce yapılan 'toplanma yeri' tatbikatında, 400 ortaokul öğrencisi, alarmın çalmasının ardından 130 saniyede sınıflarından çıkıp, toplanma merkezine gelmeyi başardı. Erzurum merkezinde 254 toplanma yeri belirlendiğini söyleyen AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, önceliklerinin öğrenciler olduğunu bildirdi.



Okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren AFAD İl Müdürlüğü, Palandöken ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda 'toplanma yerlerine varma' dersi verdi. Sınıflarda, olası deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı sırada çalan alarm ile öğrenciler önce sıralarının yanına çömeldi. Ardından da öğretmen ve AFAD görevlisinin komutuyla sınıları boşalttı. Yaklaşık 400 öğrenci yangın merdivenini de kullanarak, 130 saniyede okul bahçesindeki toplanma alanına gitti. Bir süre burada bekleyen öğrenciler, tehlikenin geçtiğinin bildirilmesiyle sınıflarına döndü.



AFAD Eğitim Birim Amiri Bülent Kan, daha sonra 5'inci sınıf öğrencilerine mahallede toplanma konusunda bilgi verdi. Kan, öğrencilere internet üzerinden toplanma merkezlerini nasıl öğrenebileceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Okul salonundaki eğitimin ardından yaklaşık 50 öğrenci, sınıflarından çıkarak, öğretmenleri nezaretinde mahalledeki toplanma merkezine gitti. Okulun hemen yanındaki parkta oluşturulan toplanma merkezinde açıklama yapan AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AFAD Başkanlığı'nın 2019 yılınu 'Afetlerde Bilinçlendirme Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, Erzurum'da her ay bir konu seçerek, okullarda eğitim verdiklerini söyledi. Ekim ayında toplanma merkezleriyle ilgili temayı işlediklerini kaydeden Karslı, İstanbul depreminin toplanma bölgelerinin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.



Erzurum'da AFAD, büyükşehir belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve Göç İdaresi Müdürlüğü'yle birlikte 254 toplanma yeri belirlendiğini vurgulayan Karslı, öğrencilerin toplanma noktalarına getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.



AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, "İl merkezinde üç ilçede 254 toplanma alanı mevcut olup, diğer 17 ilçemizde de belirleme çalışmaları tamamlanmış, levha çalışması devam etmektedir. Belediyelerimizle yaptığımız görüşmelerde, yerleri belirlenen toplanma alanlarının tabelalarının yerleştirilme işlemi yüzde 40'lık bölümü tamamlanmış olup, çalışmalar aralıksız devam etmektedir" dedi.