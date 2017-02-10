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40 yıllık evli kanser hastası evli çift, birer gün arayla öldü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde ikisi de kanser tedavisi gören 40 yıllık evli olan 62 yaşındaki Kevser ve 70 yaşındaki Sezgin Sarısakal çifti, bir gün arayla yaşamlarını yitirdi kaybetti. Çift yan yana...

40 yıllık evli kanser hastası evli çift, birer gün arayla öldü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde ikisi de kanser tedavisi gören 40 yıllık evli olan 62 yaşındaki Kevser ve 70 yaşındaki Sezgin Sarısakal çifti, bir gün arayla yaşamlarını yitirdi kaybetti. Çift yan yana toprağa verildi.
Bafra İlçesi'nde yaşayan Kevser ve Sezgin Sarısakal çifti bağırsak kanser teşhisiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Çarşamba günü 2 çocuk annesi Kevser Sarısakal hayatını kaybetti. Sarısakal, Perşembe Günü Gazipaşa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir gün sonra da Sezgin Sarısakal hayatını kaybetti. Eşinden bir gün sonra hayatını kaybeden Sezgin Sarısakal içinde aynı camide bugün cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Ardından eşinin yanına toprağa verildi.

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