40 öğrenci yemekten zehirlendi

KABATAŞ (Ordu), () - ORDU’nun Kabataş İlçesi'nde taşımalı sistemle eğitim gören 40 ortaokul öğrencisi, öğle yemeğini yedikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Ordu'nun Kabataş İlçesi'ne bağlı Alankent Mahallesi'ndeki okula taşımalı sistemle gelen ortaokul öğrencilerinde, öğlen verilen yemeği yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başladı. 40 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenme şüphesi ile Fatsa ve Aybastı Devlet hastanelerinde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, gıda zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlattı.