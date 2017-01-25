40 günlük bebeğin denize atılması ile ilgili emniyetten açıklama

Çağatay KENARLI /İSTANBUL,() 40 günlük bebeğin denize attılmasıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatma K. (35) yaklaşık 40 gün önce birlikte yaşadığı Mustafa T.'den (36) bir bebeğinin olduğunu söyledi. Mustafa T. nin bebeği istemediği ve bebekten kurtulması yönünde söylemlerde bulunmasıyla, ilk önce kurusıkıdan bozma tabanca ile bebeği öldürmeyi denediği, tabancanın tutukluk yapması üzerine Eminönü bölgesinde bulunan BUDO iskelesi yakınlarından bebeği denize attığını beyan etti. Fatma K.'nın, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri devam etmektedir." denildi.

