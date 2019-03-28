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40 daireli binada çatı yangını

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, 40 daireli bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, çatı tamamen yandı. Burhaniye ilçesinde Ahmet Akın Kültür Merkezi'nin arkasındaki Prestij...

40 daireli binada çatı yangını
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, 40 daireli bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, çatı tamamen yandı.
Burhaniye ilçesinde Ahmet Akın Kültür Merkezi'nin arkasındaki Prestij Konutları C Blok'un çatısında, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, mahalle sakinleri apartmandaki vatandaşları uyandırıp, haber verdi. Apartmandaki 40 daire tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Burhaniye ve Edremit itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Binanın çatısının tamamen yandığı, bacadan çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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