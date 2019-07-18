Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

40 bin askere, 'sıfır atık' eğitimi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi', tüm askeri birliklerde uygulanmaya başladı. Proje kapsamında 40 bin Mehmetçiğe 'sıfır atık' eğitimi verildi. Cumhurbaşkanı...

40 bin askere, 'sıfır atık' eğitimi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi', tüm askeri birliklerde uygulanmaya başladı. Proje kapsamında 40 bin Mehmetçiğe 'sıfır atık' eğitimi verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın Atık Yönetim Sistemine entegre edilerek tüm askeri birliklerde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek 'Atık Geçici Depolama Alanları' oluşturuldu. Buralarda ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor. Kağıt-plastik-cam-metal atıklar, ayrı olarak toplanarak ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar da projenin Milli Savunma Bakanlığında yürütülen uygulamalarını bizzat takip ederken, konuyla ilgili bilincin oluşması amacıyla tüm askeri personele, Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine ve kıtalardaki askerlere sıfır atık eğitimi veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 40 bin personelin söz konusu eğitimi aldığı öğrenildi.
KOMPOST ÜRETİMİ BAŞLADI
Proje kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ile 11'inci Ana İkmal Merkez Komutanlığı kışlalarına kompost cihazları yerleştirildi. Çay posaları dahil, mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderilirken kompost üretimi de başladı. Kompost ünitelerinde elde edilen organik gübre, uygulama seralarında, Milli Savunma Bakanlığı yerleşkelerinde, mevcut yeşil alanlarda ve verimsiz toprakların iyileştirilmesinde kullanılıyor. Kompost ünitelerindeki üretim 6 ay içinde 20 tona ulaştı. Geniş araziye sahip birliklerde ise kompost üretimi açık alanda yapılıyor.  Açık alanda bugüne kadar toplam bin ton kompost gübre üretilirken, Polatlı'daki Acıkır arazisinde ağaç yetiştirmek için uygun olmayan toprak, açık alanda üretilen kompost gübre ile zenginleştirilerek verimli hale getiriliyor.
Kompost ile verimli hale getirilen söz konusu arazide ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor. Bölgede 3 yılda 228 bin 144 adet fidan dikildi. Bu fidanların tutma oranı ise yüzde 70 olarak belirlendi. Öte yandan Sıfır Atık Projesi ile sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme bilincinin oluşturulması da amaçlanıyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline düzenli olarak 'Beslenme ve Sağlık' konularında eğitimler veriliyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.