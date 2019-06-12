40 aracın mahsur kaldığı otoparktaki su tahliye edildi

ANKARA'da, 4 gün önce meydana gelen selde, 40 aracın mahsur kaldığı iş merkezinin bodrum katındaki otoparkı kaplayan suyun büyük bölümü tahliye edildi. Suyun tamamen tahliye edilmesinden sonra araçlarda hasar tespit çalışması yapılacağı belirtildi.

Başkent'te geçen pazar günü etkili olan sağanak nedeniyle Etimesgut'ta bulunan iş merkezinin bodrum katındaki otopark suyla kaplandı. Otoparkta bulunan yaklaşık 40 araç da sel sularının içinde kaldı. 6 bin 500 metrekare alana sahip otoparkta biriken suyun derinliği 1 metreyi buldu. Selin yaşandığı gün başlayan otoparktaki su tahliye çalışmaları hala devam ediyor. İtfaiye, ASKİ ve Etimesgut Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda suyun büyük bölümü tahliye edildi.

Çizme ile girilebilen otoparkta yapılan kontrollerde araçların büyük bölümünün çalışmadığı belirlendi. Su tahliye işlemi tamamlandıktan sonra sigorta şirketlerinin eksperlerinin araçlarda hasar tespit çalışması yapacağı, daha sonra araçların otoparktan çıkarılacağı belirtildi.

İş merkezinin yöneticisi Cenk Doğan, sel sularının binanın havalandırmasından girdiğini belirterek, "Oto yıkamada çalışan arkadaşlarımız vardı, kendilerini zor atmışlar dışarıya. Bu kadar su 15 dakikada dolmuş. Kamera sistemimiz, elektrik sistemimiz zarar gördü. 4 gündür binaya elektrik veremiyoruz. Araçlardaki hasar, tespit çalışması ile belirlenecek" dedi.



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