banner314

banner325

Son Dakika

4 yıllık tedavi sonrasında denize kavuştu

GİRNE, () - Dört yıl önce ağır yaralı olarak bulunan ‘Astrid’ isimli Caretta Caretta tedavisinin tamamlanmasının ardından denize bırakıldı.   İlk muayenede insan kaynaklı darbeler aldığı tespit edilen Caretta Caretta’nın...

GENEL 28.10.2019, 10:15

GİRNE, () - Dört yıl önce ağır yaralı olarak bulunan ‘Astrid’ isimli Caretta Caretta tedavisinin tamamlanmasının ardından denize bırakıldı.


 

İlk muayenede insan kaynaklı darbeler aldığı tespit edilen Caretta Caretta’nın baş bölgesinde kırıklar bulunuyordu. Ayrıca aldığı darbelerle bir gözü de kör olan Astrid’in baş bölgesinde oluşan açıklıklar kemik yapıştırıcı maddeler kullanılarak özel bir teknikle kapatılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 4 yıl boyunca tedavisini beraber üstlendiği kaplumbağa, yoğun bir rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşturularak doğal yaşam alanına geri salındı.


 

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Girne Güzelyalı sahilinden denize bırakılan Astrid’i uğurlamaya Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat ile yetkililer, Karşıyaka Kaplumbağaları Gözlem Derneği, Doğa İzcileri Grubu,  çevre doğayı koruma dernekleri, çevredeki yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar katıldı.


 

PROF. DR. SUAT GÜNSEL: DUYGU YÜKLÜ BİR GÜN YAŞIYORUZ


 

Duygu yüklü bir gün yaşadıklarını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne kadar doğasever insanlarla dolu olduğunu, buranın ne kadar barış, doğa dostu dolu bir ada olduğunun bir kanıtı bugün. Çok duygu yüklü bir gün. Astrid’i 4 yıl sonra yeniden doğaya, yuvası olan denize uğurladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


 

KENDİSİNE YARDIM EDENLERE ADETA TEŞEKKÜR ETTİ


 

Denize bırakılan Caretta Caretta bir süre sonra geri dönerek adeta kendisine yardım edenlere teşekkür etti. O anlar kameralara yansıdı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5