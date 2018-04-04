4 yıldır mahalledeki kedileri besliyor

Esra AKSU/SİNOP, ( )- SİNOP'ta Hülya Korkmaz, 4 yıldır mahallesindeki onlarca kedininin bakımını üstlendi.

Sinop'ta yaşayan ev hanımı Hülya Korkmaz, 4 yıldır Yeni Mahalle bulunan sokak kedilerine bakıyor. Birçok kedinin yemek ve su ihtiyacını karşılayan Korkmaz, kedileri çok sevdiğini belirterek, "Mahallede bulunan onlarca kedi geleceğim saati bilir, beni gördüklerinde tümü etrafımda toplanır. Onlara günlük olarak yiyeceklerini getiririm. Ömrüm yettiğince onların bu tür ihtiyaçlarını karşılayacağım. Hayvanlara karşı büyük bir sempatim var" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI



