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4 yaşındaki çocuk selde kayboldu (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Manisa Valiliği, Selendi ilçesinde meydana gelen sağanak ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in kaybolduğu doğrulanırken, İzmir'den takviye ekip olarak yola çıkan AFAD...

4 yaşındaki çocuk selde kayboldu (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Manisa Valiliği, Selendi ilçesinde meydana gelen sağanak ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in kaybolduğu doğrulanırken, İzmir'den takviye ekip olarak yola çıkan AFAD dalgıçlarının ilçeye ulaşmak üzere olduğu bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Selendi ilçesinde bugün saat 16.30 sıralarında aniden yaşanan ve yaklaşık bir saat süren sağanak yağış, özellikle ilçe merkezinde genel yaşamı etkilemiştir. Olayın öğrenilmesine müteakiben Manisa AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle derhal duruma müdahale edilmiş olup, çalışmalar halen devam etmektedir.
Yaşanan taşkın sırasında 2014 doğumlu Rüzgar Kemal Özdemir kaybolmuştur. Bu yüzden arama kurtarma çalışmalarına takviye amaçlı İzmir ilinden AFAD dalgıç ekibi de talep edilmiş olup, ekip  ilçemize intikal etmek üzeredir. Ayrıca 6 ev, 3 iş yeri ve 1 araç da hasar söz konusu olup, ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmıştır."

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