4 yaşındaki çocuğu aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde kurtardı

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () İZMİR'den İstanbul’a gelen Libyalı ailenin 4 yaşındaki kızı Atatürk Havalimanı'nda aniden fenalaştı, nabzı durdu. Durumu ağırlaşan Malak Abdunaser Farag'a o sırada yanlarından geçen ve ilk yardım eğitimi almış bulunan havalimanında yer hizmetli görevlisi müdahale ederek, nefes almasını sağladı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Mart 'ta İzmir’den İstanbul’a THY uçağı ile seyahat eden Libya uyruklu Swani ailesi, 4 yaşındaki kızlarının fenalaşması üzerine, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali Geliş katında personel giriş kapısından içeriye girerek, TAV Güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Annesinin kucağında nabzı duran Malak Abdunaser Farag’ın durumunun ağırlaşması üzerine anne çığlık atarak yardım istedi. Bu arada annenin çığlıkları üzerine, olay anında o noktadan giriş yapan Çelebi Hava Servisi Yolcu Hizmetleri Memuru Mert Kocagöz, hemen ailenin yanına giderek, çocuğunu nabzını kontrol etti ve ilk yardım eğitimini kullanarak müdahale de bulundu. Çocuğun nabzının durduğunu ve solunumun tamamen kesildiğini fark eden Mert Kocagöz, çocuğun dilinin nefes borusunu tıkamasını önledi. Daha sonra bir dakika boyunca suni teneffüs yapan Kocagöz, küçük kızın nefes almasını sağladı.

“MERT’E MİNNETTARIZ”

Yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen 4 yaşındaki Libyalı Malak’ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Küçük yolcuya müdahale sonrası hastanede ziyaret eden Mert Karagöz’e küçük kızın babası “Mert’e çok teşekkür ediyorum. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi belki de kızımızı kaybedecektik. Minnettarız‘’ dedi.

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