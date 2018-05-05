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4'üncü Uluslararası Mardin Bienali başladı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,() - MARDİN'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Mardin Bienali' başladı. Mardin'in tarihi 7 farklı mekanında bu yıl  'Sözden Öte' teması ile açılışı yapılan bienalde, 18'i yabancı 50 sanatçı,...

4'üncü Uluslararası Mardin Bienali başladı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,() - MARDİN'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Mardin Bienali' başladı. Mardin'in tarihi 7 farklı mekanında bu yıl  'Sözden Öte' teması ile açılışı yapılan bienalde, 18'i yabancı 50 sanatçı, sanatlarını icra edecek.
Bienal kapsamında İranlı sanatçı Parastou Forouhar'ın, Mor Efram Manastırı'nda yaptığı 'Portreler' isimli illüstrasyon ve dijital çizim serisi ilgi gördü. 'Sözden Öte' temasıyla Mor Efram Manastırı'nda başlayan bienale, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Irak ve İran gibi ülkelerden sanatçılar katıldı. Döne Otyam direktörlüğünde, küratörlüğünü Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel'in yaptığı bienalde, 18'i yabancı 50 sanatçı, 4 Haziran'a kadar Alman Karargahı, Mor Efram Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Yıldız Hamamı, Mardin Müzesi başta olmak üzere tarihi mekanlar ile çarşılarda performans sergileyecek. 
Bienal direktörü Döne Otyam gazetecilere yaptığı açıklamada, bianelin bu yıl yoğun ilgi gördüğünden dolayı katılımın yüksek olduğunu söyledi. Bienalin Mardin turizmine de katkı sunduğuna dikkati çeken Otyam, "Son derece heyecanlıyım. Bu 4'üncü bienalimiz, 50 sanatçımız katılıyor" ifadesini kullandı. 
İranlı sanatçı Parastou Forouhar'ın, Mor Efram Manastırı'nda "Portreler" isimli illüstrasyon ve dijital çizim serisi ilgi gördü. Bianeli gezen İskoçlu yazar William Easton  Mardin'de olmaktan ve bienale gezmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bienali gezerek eserler hakkında sanatçılardan bilgi alan İsveç Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Suzi Erşahin de Mardin'de sanatsal etkinliklere katılmanın ayrı bir önemi olduğunu belirterek, Mardinlilere de ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. 
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