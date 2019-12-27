4'üncü çift kol nakilli Oğuz Elimi kolumu sallayarak yürümek hayalim (2) - Yeniden





Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakilli hastası Yusuf Oğuz Şimşek (25), ameliyat sonrası ilk defa basın mensuplarının karşısına çıktı. Yeni yaşına, yeni kollarıyla giren Şimşek, Elimi kolumu sallayarak yürümek, en büyük hayalim dedi.

Yusuf Oğuz Şimşek, Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken, elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybetti. Yıllarca kol nakli olmak isteyen Şimşek'e sevindirici haber, 25 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden geldi. Hastanede tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve ailenin isteğiyle adı açıklanmayan gencin kolları, Şimşek'e nakledilmek üzere alındı. Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişilik ekip tarafından 10 saatlik operasyonla çift kol Şimşek'e nakledildi.

YENİ YAŞTA YENİ KOLLAR

Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek, doğum günü olan 22 Aralık'ta, yeni yaşına, yeni kollarıyla girdi. Araba kullanacağı günün hayalini kuran Şimşek, bugün AÜ Hastanesi'nde düzenlenen toplantıyla basın mensuplarının karşısına geçti. Toplantıya AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AÜ Organ Nakil Koordinatörü ve öğretim görevlisi Nilgün Bilal'in katıldı. Toplantıda Rektör Ünal, organ bağışının önemine vurgu yaptı. Bağışlanan organlarla hastaların hayata tutunduğunu belirten Rektör Ünal, 33 gün öncesinde paylaştığımız hastamız şimdi karşınıza çıktı. Çok şükür, iyi bir süreç geçirdi ve artık taburcu sürecine de girdi. Çift kol bağışlayan donörün diğer organları da başka hastalara nakledildi dedi.

6 AYA İHTİYACI VAR

Prof. Dr. Ömer Özkan, naklin ardından geçen ilk 10 günün riskli olduğunu, bu süreci çok güzel geçirdiklerini belirtti. Şimşek'in taburcu süresine girdiğini; ancak kollarının fonksiyon kazanabilmesi için 6 ayın gerekli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, Hastamızın bugün itibarıyla taburcu olmasında hiçbir sorun yok. Kullanacağı ilaçlarla ilgili kendisini uyardık. Hareketlenmesi için 6 aylık süreç gerekiyor. O kollar görüntü için değil hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için bu süreç gerekli diye konuştu.

'KOLLARI HEDİYE OLDU'

Prof. Dr. Özlenen Özkan ise güzel haberlerle basının karşısına çıkmanın çok keyifli olduğunu belirterek, Yusuf Oğuz Şimşek'in yeni kollarıyla doğum gününü geçirdiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, Yakın zamanda doğum günü kutlanmıştı ve kolları ona hediye oldu. Sanırım bundan sonraki süreçte çok sorun olmayacak ve fizik tedavisi devam edecek dedi.

Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı da organ naklinin yaşamsal önemine değindi. Şimşek'in donörünün bağışladığı diğer organlarının da başkalarını hayata bağladığını belirten Aydınlı, Karaciğeri Ege Üniversitesi'nde bir tıp fakültesi öğrencisine nakledildi diye konuştu.

'YENİ YAŞIMA YENİ KOLLARIMLA GİRMEK GÜZEL DUYGU'

Yeni kollarıyla çok mutlu olduğunu ve duygulandığını anlatan Yusuf Oğuz Şimşek ise Ekibe çok teşekkür ederim. Sayelerinde mutlu bir hayat süreceğim. Heyecanlandım ameliyata girerken, biraz da duygulandım. Yeni yaşıma yeni kollarımla girmek güzel bir duygu. Elimi kollarımı sallayarak yürümek, hayalim dedi.

Baba Mustafa Şimşek de oğluna yemek masasında yemek yedirmek zorunda kaldıkları için çok zor ve üzücü günler geçirdiklerini belirterek, Hiçbir anne babanın istemediği bir süreci yaşadık. Sofraya oturduğunda annesi ya da benim yardımımla yemek yemesi bizi çok üzerdi. O psikolojiyle kendiniz bile yemek yiyemiyorsunuz. Sürekli bize 'Olacak' dediler ve sonunda oldu. İyi bir şekilde tamamlandı diye konuştu.

Yusuf Oğuz Şimşek'in bugünden itibaren hastaneden ayrılabileceği, ailenin sosyal bazı nedenler ve fizik tedavi için bir süre daha hastanede kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

Alparslan ÇINAR- Erol AKKIR ANTALYA, () -