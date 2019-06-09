4 kişinin öldüğü makas kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi
Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak ilerlerken neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. Bağcılar'daki bir adreste yakalanarak...
09 Haziran 2019 Pazar 16:03
Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak ilerlerken neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. Bağcılar'daki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet T. çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi.
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