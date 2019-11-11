4 kardeşin arkadaşı cenazeleri almak için adli tıp kurumu'na geldi 

Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE /İstanbul,- FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan ve avukatı savcılıkta yaptıkları görüşme sonrası Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'nda güvenlik görevlileri ile Alkan ve avukatının arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri Alkan'ı içeri almazken, Alkan ve avukatı daha sonra içeri alındı.

Serpil Alkan, "Savcıya beraber gittik. Soruşturmayı yürüten savcı ile görüştük. Benimle ilgili bir sorun yok. Oradan gidip alacaksınız dedi bize. Başsavcımızla da konuştu Aydın bey onaylandı tamam dedi. Bizde bir dilekçe var. Ben almaya hak etmiş bir vatandaşım" şeklinde konuştu.