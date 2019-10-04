4 il için fırtına ve sağanak uyarısı

ANTALYA, Isparta ve Burdur'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da ise çok kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 3 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da ise çok kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, Antalya’nın Kaş, Finike, Kumluca, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Kepez, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçeleri ile Burdur ve Isparta'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-65 yer yer 80 km/saat) şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

MUĞLA'DA ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK

Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 Kg/m2) olmasının tahmin edildiği belirtildi. Olası ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

