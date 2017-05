4. Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi, Van'da başladı

Gülay KUYUCU/VAN, () - VAN'da düzenlenen 4. Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'nde konuşan ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, "Dünyadaki 150 devlet başkanından sadece 10'u kadın. Dünyanın en önemli şirketlerinden yüzde 15'inden az bir oranının üst düzey yöneticileri kadın. Bunu değiştirmemizin zamanıdır" dedi.

ABD Adana Konsolosluğu, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (JCI) iş birliğinde düzenlenen zirveye, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın eşi Holly Holzer Bass, JCI Diyarbakır Eşbaşkanı Mustafa Şekercioğlu, Didem Yaka ve iş kadınları katıldı. Açılışa Türkçe 'Hoş Geldiniz' diyerek başlayan ABD Adana Konsolosu Specht, JCI Diyarbakır Şubesi ile etkinliği düzenlemekten gurur duyduklarını söyledi. Kadınların zaferlerini duymak ve iş hayatında karşılaştıkları zorlukları nasıl yenebileceklerini birlikte düşünmek istediğini söyleyen Specht, "Diplomasi de iş hayatı gibi erkek egemenlikçi bir dünya. Dolayısıyla kadın diplomatlar kendileri gibi düşünen güçlü kadınlarla gruplar oluştururlar. Buraya kendi grubumdaki bazılarını beraberimde getirdim. Bir diplomat ve ABD Türkiye Büyükelçisinin eşi olan Holly Holzer Bass ile birlikte olduğum için çok mutluyum" dedi.

Specht, burada cinsiyetin ötesine giderek, yetenekleri maksimize edecek, kişisel ve profesyonel hayatı ilerletecek, yaşanılan toplumu ve ekonomiyi geliştirecek çözümler düşünmeye çalışacaklarını söyledi. Bir feminist olduğunu belirten Specht, şöyle dedi:

"Size şimdi bazılarınıza tartışmalı ve provokatif gelecek bir şey söylemek istiyorum. Ben bir feministim. İnsanlar bu kelimenin ne anlama geldiği konusunda her zaman hem fikir değiller. Benim için feminist olmak, her kadının kendi hayatının ne olması ve ne olabileceğini belirleme hakkına sahip olduğuna inanmaktır. Başka hiç kimsenin ona kendi seçeneklerini zorlama şansı yoktur. Eğer mühendis, doktor ve astronot olmak istiyorsa veya evde çocuklarını yetiştirmek isteyen bir anne olmak istiyorsa olmalıdır. Hayattaki yolu kendi seçimidir. Ama bu her zaman kolay olmuyor. Kadınlar olarak başarıya ulaşmak yolunda erkek iş arkadaşlarımızın karşılaşmadığı engellerle karşılaşıyoruz. Daha küçükken bu engellerle karşılaşmaya başlıyoruz. Okulda, matematik ve bilimin erkeklerin dünyası olduğunu duyuyor ve görüyoruz. Sizi bilmiyorum ama benim küçükken okuldaki bütün Matematik ve fen öğretmenlerim erkekti. Kariyerimizde çoğunlukla erkeklerin yapabileceklerini yapamayacağımızı duyarız. Biz kadınlar, 'Yapamazsın' kelimesini duya duya yapamayacağımıza inanmaya başlarız."

150 DEVLET BAŞKANINDAN SADECE 10'U KADIN

Kadınların iş hayatında ve politikada yeterince temsil edilmediğini belirten Specht, rakamların da bunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Specht, "Dünyadaki 150 devlet başkanından sadece 10'u kadındır. Dünyanın en önemli şirketlerinden yüzde 15'inden az bir oranının üst düzey yöneticileri kadın. Bunu değiştirmemizin zamanıdır. Bu inancı gerçeğe dönüştürmemiz için birbirimizi desteklememizin zamanıdır. Bugün hepimiz buradayız, çünkü başarılıyız. Başarılı olmamıza rağmen dünya bizi erkeklerden farklı yargılıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre insanlar başarılı erkekler ve başarılı kadınlar hakkında daha farklı düşünmektedir" diye konuştu.

Specht, kadınların her gün 'yapabilirim' diyerek güne başlaması gerektiğini belirterek kadınlardan hırslı, azimli olmalarını ve risk almalarını istedi.

JCI Diyarbakır Eş Başkanları Mustafa Şekercioğlu ve Didem Yaka'ya plaket verilmesinin ardından zirve, basına kapalı olarak devam etti.

