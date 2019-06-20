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4 gün sonra bulunan esnaf, geçici hafıza kaybı yaşamış

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4 gün önce sabah işe gitmek için evinden çıkan esnaf Özay Öztürk (47), polis ekipleri tarafından Sarayköy ilçesinde bulundu. Öztürk'ün geçici hafıza kaybı yaşadığı...

4 gün sonra bulunan esnaf, geçici hafıza kaybı yaşamış

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4 gün önce sabah işe gitmek için evinden çıkan esnaf Özay Öztürk (47), polis ekipleri tarafından Sarayköy ilçesinde bulundu. Öztürk'ün geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıktı.
Üçler Mahallesi'nde damacana su ticareti yapan evli ve 3 çocuk babası Özay Öztürk, pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, işe gitmek için evinden ayrıldı. Öztürk'ten, bir daha haber alınamadı. Öztürk'e ulaşamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Öztürk'ün son olarak ormanlık araziye giderken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Üçler ve Karahasanlı mahallelerinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda arama çalışması başlattı.
GEÇİCİ HAFIZA KAYBI YAŞAMIŞ
Aramalar sürerken Öztürk, dün akşam saatlerinde, Denizli'ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Sarayköy ilçesinde bulundu. Öztürk'ün, devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanına gelerek, evinin yolunu bulamadığını söylediği belirtildi. Bunun üzerine kimlik kontrolü yapan polis ekiplerinin, Öztürk'ün kimliğini tespit ettiği ifade edildi.
Kayıp olduğu 3 gün boyunca geceyi dışarda geçirdiği değerlendirilen Öztürk, götürüldüğü polis merkezinde yakınlarına teslim edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Öztürk'ün, geçici hafıza kaybı yaşadığı belirtildi. Kayıp olduğu zaman dilimi içerisinde neler yaşadığını bilmediği ifade edilen Öztürk'ün hastanedeki tedavisinin ardından yakınlarını hatırlamaya başladığı söylendi.

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