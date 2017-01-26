4 Greenpeace aktivisti, tavukçuluk sektöründe 'Haksız rekabet' ten yargılanıyor

Ümit TÜRK, İSTANBUL () - ENDÜSTRİYEL tavukçuluk sektöründeki şirketlerin üretim koşullarının sağlıksız olduğu iddiasyla kampanya düzenleyen Greenpeace üyesi 4 aktivist, "Haksız rekabet fiilini işlemek" suçundan bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan Ece Ünver Mataracı, Melda Elif Keskin ve Ayyüce Özdemir Ökten katıldı. Tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren şirketi de avukat temsil etti.

"AMACIMIZ, KİMYASAL İLAÇ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI, HAYVAN REFAHININ GÖZELTİLMESİYDİ"

Sanıklardan Ece Ünver Mataracı savunmasında, Greenpeace'de direktör olarak görev yaptığını belirterek, "Endüstriyel tavukçuluk sektöründeki çalışmalara ilişkin bazı taleplerimiz vardı. Bunlar, İthal GDO yerine yerel ürünlerin kullanılması, kimyasal ilaç tüketiminin azaltılması, hayvan refahının gözeltilmesiydi. Bu amaçla internet sitesi üzerinden kurduğumuz, "Yutma yutturma" başlıklı kampanya ile hayata geçirilmesi için bu taleplerimizi sektördeki 7 büyük şirkete duyurmak istedik. Bunlardan biri de bu şirketti. Kimseyi suçlamadık" diye konuştu.

"BU SEKTÖRDE ÇALIŞMIYORUZ ORTADA HAKSIZ REKABET DE OLAMAZ"

Greenpeace'de finans direktörü olarak görev yapan Ayyüce Özdemir Ökten de davanın "Haksız rekabet" davası olduğunu hatırlatarak, "Fakat biz şikayetçi firmasyla aynı sektörde çalışmıyoruz. Bu nedenle ortada haksız rekabet de olamaz. Bizim hedefimiz Türkiye'deki tavukçuluk sektöründeki olumsuz şartları düzeltmeye yönelik talepleri iletmekti" diye konuştu.

"BİR TAVUK HİÇBİR ZAMAN 42 GÜNDE BÜYÜMEZ"

Sanıklardan Melda Elif Keskin de 20 yılı aşkın Greenpeace'de görev yaptığını belirterek, "Tavukları hızlı büyütmek için antibiyotik ilaçlar verildiğini öğrendik. Bir tavuk hiçbir zaman 42 günde büyümez. Tavuklara verilen şey tavukların etine oradan da insan bünyesine geçmektedir. Atıkları da çevre sağlığını tehdit etmektedir. Yumurta sektörüde aynı şekil insan sağlığını tehdit etmekteditr. Bu amaçla kampanya başlattık. Amacımız komuoyu desteğini alarak sektörün dönüşmesini sağlamak ve yeniden gönül rahatlığıyla tavuk ve yumurta tüketebilmektir" ifadesinde bulundu.

"KAMPANYA BİZE DÖNDÜ... DELİLLERİMİZİ SUNACAĞIZ"

Şikayetçi şirketin avukatı ise söz konusu kampanyanın önce büyük şirketler için başladığını ancak sonrasında sosyal medya üzerinden kendilerine döndüğünü savundu. Şikayetçi avukatı bu konuda mahkemeye delil de sunacaklarını dile getirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Greenpeace, endüstriyel tavuk üretiminin insanların sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri hakkında Mayıs 2016'da bir rapor yayınlayarak kampanya başlattı. İnternet sitesi üzerinden başlatılan kampanyada, sektörün önde gelen 7 büyük firmasının logoları ve isimleri de kullanıldı. O firmalardan biri 7 firmadan sadece kendilerinin marka ve logosunun kullanılarak, şirketin marka değerini ve ticari itibarını zedelediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık, 4 kişi hakkında, "haksız rekabet fiilini işlemek" suçundan, iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.