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4. Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

GENEL 19.01.2020, 20:29
4. Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Osman BAKIR/İSTANBUL,()–4.Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Her yaştan okçunun katıldığı yarışmada birçok kategoride ödül dağıtıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın da katıldığı ödül törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Okçuluk Yarışmasının ödül töreni Haldun Alagaş Spor kompleksinde gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye’nin farklı illerinden 430’a yakın sporcu katıldı. Mehter takımı ve yarışmaya katılan okçuların gösterileriyle ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, protokol üyeleri, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“SPORUN HER DALI GÜZEL”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yarışmanın oldukça kapsamlı olduğunu dile getirdi. Yarışmanın haricinde Türk sporununda iyi bir konuma geldiğini de belirten Başkan Yıldırım, “Bugün burada sekiz vilayetten 34 kulübümüzden 430’a yakın sporcu katıldı. Bu çok önemli bir başarı. İnşallah önümüzdeki senelerde Dünya Okçuluk Federasyonu’nun, Türk sporunun temeli olan Türkiye’den desteğiyle bütün dünyaya yayılır diye umut ediyorum. Sporun hepsi güzel. Sayın Cumhurbaşkanımız hem sporcu olması sebebiyle hemde spora verdiği destekle sporun Türkiye’deki geldiği nokta belli. Yirmi senedir her dalda tüm tesisleriyle geldiği nokta ortada. Ümraniyemiz’de de öyle. Kültür, sanat, spor olarak ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN BU TADI ALMALARINI İSTİYORUM”

Yarışmaya katılan Serap Can, okçuluk sporunun Türk kültürü ve geleneğini yansıttığını belirterek, “İki yıldır okçulukla ilgileniyorum. Geleneğimizde, kültürümüzde olan bir sporu yaşamayı çok seviyorum. Bugün burada olmak çok keyifli. Birçok yarışmacının katıldığı bir program. Böyle organizasyonların olması da çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bayanların ve çocukların geleneğimizi, kültürümüzü yaşamalarını ve bu tadı almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Başkan Yıldırım’ın açıklamaları Yarışmacı Serap Can’ın açıklamaları Ok atışlarından görüntüler Ödül töreninden görüntüler Salondan detay görüntüler

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