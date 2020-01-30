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4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim
GENEL 30.01.2020, 15:25
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, zihinsel engelli 4 çocuğuyla oturduğu kiralık evin, belediye tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirilen Şahin Erbay (40), "Hurdacılık yaptığım ve zihinsel engelli 4 çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dedim. 'Veremeyiz' dediler. Çaresizim" diye konuştu.
Kumluca Merkez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta Şahin Erbay'a, eşi Leyla (40), çocukları Eray (13), Erkan (12), İpek (8) ve İdris (5) ile yaklaşık 7 yıldır kirada oturduğu tek katlı evin, Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirildi.
'DÖRDÜ DE ENGELLİ'
Hurda tooplayarak ailesinin geçimini sağlayan Şahin Erbay, çocuklarının 4'ünün de yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu ve özel eğitim aldığını anlatarak, "Eşim ve çocuklarımla 7 yıldan beri burada oturuyoruz. Hurdacılıkla geçiniyorum. 500 lira kira ödüyorum. Kirayı ödemekte zorlanıyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım var. Dizlerimde kemik erimesi var. Çalışmakta da zorlanıyorum. Hurdacılıktan başka gelirim yok. Zabıtalar geldi. 'Belediyemiz buraya park yapacak. Bu evi yıkacağız' dedi. Evi boşaltmamı istediler. Belediyeye gittim. Hurdacılık yaptığım ve 4 zihinsel engelli çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dedim. 'Veremeyiz' dediler. Çaresizim. Devletimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.
Kumluca Merkez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta Şahin Erbay'a, eşi Leyla (40), çocukları Eray (13), Erkan (12), İpek (8) ve İdris (5) ile yaklaşık 7 yıldır kirada oturduğu tek katlı evin, Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirildi.
'DÖRDÜ DE ENGELLİ'
Hurda tooplayarak ailesinin geçimini sağlayan Şahin Erbay, çocuklarının 4'ünün de yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu ve özel eğitim aldığını anlatarak, "Eşim ve çocuklarımla 7 yıldan beri burada oturuyoruz. Hurdacılıkla geçiniyorum. 500 lira kira ödüyorum. Kirayı ödemekte zorlanıyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım var. Dizlerimde kemik erimesi var. Çalışmakta da zorlanıyorum. Hurdacılıktan başka gelirim yok. Zabıtalar geldi. 'Belediyemiz buraya park yapacak. Bu evi yıkacağız' dedi. Evi boşaltmamı istediler. Belediyeye gittim. Hurdacılık yaptığım ve 4 zihinsel engelli çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dedim. 'Veremeyiz' dediler. Çaresizim. Devletimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.
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