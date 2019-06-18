4 çocuk annesinin umut sürüsü

İZMİR'in Bergama ilçesine bağlı Yalnızev Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Aktaş (47), Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz 4 koyun aldı. Daha önce hiç hayvancılık yapmayan Aktaş'a, çevresindekiler bu işi yapamayacağını söylese de o aldırış etmedi, iki yıl içerisinde koyunların sayısını 27'ye yükseltti. Aktaş, şimdi hayvancılık yaparak hem evlerinin geçimini sağlıyor hem de para kazanıyor.

Bergama'ya bağlı kırsal mahallelerden biri olan Yalnızev'de yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Aktaş, bamya ve zeytin yetiştirerek aile bütçesine katkı sağlıyordu. 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsal kesimi desteklemek için ücretsiz koyun dağıtımı yaptığını öğrendi. Daha önce hiç hayvancılıkla uğraşmayan ev kadını Nesrin Aktaş, projeden faydalanmaya karar verdi. Koyun besleme fikrini ailesine de anlatan Aktaş'a, eşinden ve çocuklarından da destek gelince, 3 koyun ve 1 koç alarak hayvancılık yapmaya başladı. 2 yıl önce aldığı koyunlara gözü gibi bakan Aktaş, şimdi hayvanların sayısını 27'ye yükseltti. Aktaş, o süreci şöyle anlattı:

"Koyunları aldığımız zaman Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer, bize hayvanlara nasıl bakacağımız konusunda ders verdi. Hangi ayda aşı yaptıracağımızı koç dönemlerinde ne kadar yem vermemiz gerektiğini anlattı. Mahallede koyunları olan vatandaşlardan da yardım aldım. Koyunların kuzulama dönemlerinde, onların başında durduk. Doğum işlemlerinde koyunlara biz yardımcı olduk. Köy yerinde diğer komşularımızın yaptıklarına da bakarak, zamanla hayvancılığı öğrendik. Koyunları eşimin yardımı ile sağıyorum. O koyunları tutuyor, ben de sağıyorum."

Büyük emeklerle çoğalttığı koyunlarından verim almaya başlayan Nesrin Aktaş, bu işe başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, koyunların sayısını 100'e çıkarmayı hedefledi.

'BUNDAN SONRA İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Nesrin Aktaş, iki yıl boyunca hiçbir yere gitmeden koyunlarına baktığını belirterek, "Ben bir yere gidemedim, 2 yıl boyunca koyunlara baktım. Daha önce hiç bu işi yapmadım. Bu nedenle başlarda zorlandım. Ama zorlanmadan başarı elde edilmez. Bundan sonra istediğimiz verimi almaya başlayacağız. Hedefim koyun sayısını 50'ye 100'e çıkarmak. Evimizin geçimini koyunlardan sağlamak istiyoruz. Koyunlar nedeniyle hiç pişmanlık yaşamadım. Hayvancılık yaparken içinde heves olacak, sevgi olacak. Bizim de içimizde sevgi ve heves vardı. Koyunları çok seviyorum" diye konuştu.

'SÜT ÜRÜNLERİNİ KOYUNLARDAN SAĞLIYORUZ'

Nesrin Aktaş'ın eşi İsmail Aktaş (47) da eşinin koyun besleme fikrine ilk önce çekimser yaklaştığını, yapamayacağını düşündüğünü ancak azimle bu işin üstesinden geldiğini görünce destek verdiğini söyledi. Aktaş, "Eşime önce 'Sen bu işe meyilli değilsin' dedim. O da yapacağını söyledi. Öyle deyince ben de destekledim. Eşim azimli. Birlikte baktık hayvanlara. 'Ben yapacağım' dedi ve başardı" diye konuştu. Eşinin koyunlara bakarken birçok zorlukla karşılaştığını ancak hevesinin hiç kırılmadığını vurgulayan Aktaş, "Koyunların sayısı 6- 7 ay sonra 50- 60 olur. Şimdi kendimizin yiyeceği kadar peynir, yoğurt gibi süt ürünleri elde ediyoruz. Evin ihtiyaçlarını dışlardan almaktan kurtulduk. 5'ini kurbanlık ayıracağız. Bundan sonra koyunlardan istediğimiz verimi almaya başlayacağız. Süt, peynir, tereyağı yapıp satmaya başlayacağız."

Aktaş'ın azmi, ilçede herkesin takdirini kazandı.



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