4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

BOLU'da, 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Bolu Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklardan birinin motosikletin ayak koyma yerine, 2 çocuğun seleye ve bir çocuğun arka bagaj çantası üzerine oturduğu görüldü. Diğerlerine göre yaşı büyük olan çocuğun kullandığı motosikletin zaman zaman dengesini kaybetmesi ve başlarında kask bulunmayan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kendilerini görüntüleyen kameramanı youtuber sanan çocuklar, görüntülerini izlemek için youtube kanalının adresini sordu.



