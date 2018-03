4 binada yaşayan 15 kişinin köprü sıkıntısı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, derenin karşı tarafındaki 4 binada oturan 15 kişilik Elbir ailesi, 45 yıl önce yaptıkları köprünün eskimesi üzerine sıkıntı yaşamaya başlarken, köprünün yenilenmesini istedi. Dere üzerine kendi imkanlarıyla yaptıkları köprünün kullanılamaz hale dönüştüğünü belirten Aysel Elbir (62), "Allah'a emanet üzerinden geçiyoruz. Çocuklar var; geçerken, köprü yıkılsa ne olacak? Yetkililer, her seçim zamanı söz veriyor; ama değişen bir şey olmuyor. Kendileri köprüden geçmeye korkuyor" dedi.

Merkez Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta, yan yana 4 binada oturan Erbil ailesi, 45 yıldır evlerine ulaşabilecekleri sağlam köprü yaptıramadı. Yaklaşık 15 kişinin yaşadığı yerde aile üyeleri, eşyalarını taşımak için kendi imkanlarıyla teleferik kurdu. Derenin üzerine yaptıkları köprüden geçtikten sonra patika yokuşu aşarak, evlerine ulaşan aile üyeleri, yetkililerden sorunlarına bir an önce çözüm bulmasını istedi. Çelik kullanılarak, 45 yıl önce yapılan köprünün de artık kullanılamaz halde olduğu görüldü.

'ÇOCUKLAR GEÇERKEN KÖPRÜ YIKILSA NE OLACAK?'

Eşi ve çocuklarıyla yaşayan Aysel Elbir, köprünün güçlendirilmesi ve yokuşa merdiven yapılması için müracaatlarından bugüne kadar sonuç alamadıklarını söyledi. Yıllardır gitmedikleri vali ve belediye başkanı kalmadığını belirten Erbil, "Köprüyü 45 yıl önce biz yaptık. Şimdi bakımsızlıktan kullanılmaz halde. Allah'a emanet üzerinden geçiyoruz. Çocuklar var. Geçerken, köprü yıkılsa ne olacak? Yetkililer, her seçim zamanı söz veriyor; ama değişen bir şey olmuyor. Buraya seçim zamanı geldiklerinde kendileri köprüden geçmeye korkuyorlar. Sonra seçimi kazanınca yapacaklarını söylüyorlar. Söz veriyorlar; ama yapmıyorlar. Biz köprünün yapılmasını istiyoruz. Yolumuzu yapsınlar, başka isteğimiz yok. Buradan bir insan düşse bunu hesabını kim verecek? İlla birinin canı mı yanması lazım?" diye konuştu.

'YOLUMUZU KİM YAPARSA OĞLUMUN NİKAH ŞAHİDİ YAPACAĞIM'

Fil hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Meryem Elbir (56) ise "Ben evden çıkmaya korkuyorum; düşerim, diye. Burada 2 katlı evimiz var. Oğlum 32 yaşına geldi. 2 kere evlenmeye kalktı. İkisinde de gelin gelecek kız, burayı beğenmedi. 'Yolu yok evin, ben burada oturmam' dedi. Yolumuzu kim yaparsa oğlumun nikah şahidi yapacağım. Biz, buraya gelin geldiğimizde burası aynıydı. Şimdi de aynı. Çok çile çektik" dedi.



FOTOĞRAFLI