4 aylık Ömer Halis Demir’in imdadına kar ramboları yetişti

KARS, () - KARS’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kardan kapalı köyünde mahsur kalan 4 aylık Ömer Halis Demir, karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı bulunan merkeze bağlı Küçük Yusuf Köyü'nde oturan Ayşe-Ömer Ulçay çiftinin 4 aylık bebekleri Ömer Halis Demir Ulçay, solunum güçlüğü nedeniyle rahatsızlandı. Bunun üzerine ailesi, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekiplerini arayarak yardım istedi. İl Özel İdaresi ekipleri, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşabilmesi için yoğun tipi ve kar yağışına rağmen yol açma çalışması güçlükle gerçekleştirdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 30 kilometrelik yolu tipi nedeniyle zor şartlar altında açan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından köye ulaştı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda ekipler zor durumda kaldı.

Köye girildiğinde, adını 15 Temmuz şehidinden alan Ömer Halis Demir bebeğe ilk müdahaleyi sağlık ekipleri evinde yaptı. Ambulansa alınan Ömer Halis Demir Ulçay, anne ve babası ile ile birlikte Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkilileri bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



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