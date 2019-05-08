4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yumurtadan çıkan civcivin dört ayaklı olması, görenleri şaşırttı.

Beyler Mahallesi'nde işçi olarak çalışan Gani Güneş'in (55) sahibi olduğu tavuklardan birinin kuluçkasındaki yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. İlk kez 4 ayaklı civciv gördüğünü söyleyen Gani Güneş, "Kuluçka sonrası 3 civcivden birinin 4 ayaklı ve gözleri açılmamış olduğunu fark edince şaşırdım. 24 saattir 'Ölür mü, ölmez mi?' diye bekliyoruz. 55 yaşındayım bahçemizde sürekili kümes hayvanı besleriz ilk kez böylesi bir durumla karşılaştım" dedi.

4 ayaklı civcivi gören veteriner hekim Mahmut Çevik ise yumurtanın gelişimi esnasında genetik anormallikler, yumurtanın darbe alması ve embriyoda meydana gelen olumsuzluklardan kaynaklanabileceğini belirterek, "Civciv gözleri açılmadığı ve yürüyemediği için beslenme zorluğu yaşayacak. Bu durumda yaşaması zor gözüküyor" dedi.



FOTOĞRAFLI